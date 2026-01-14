T.C.

BURSA

10. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2023/340 Esas

KARAR NO : 2024/1037

Davacı MAYADA KADDOUR aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile,

Suriye Uyruklu 99.......58 yabancı kimlik numaralı 01/01/1971 doğ, Husni ve Wahıda'dan olma ABDULJALİL KADDAOUR ile Suriye Uyruklu 99.......78 yabancı kimlik numaralı 05/11/1976 doğ, Abdulkader ve Radieh'den olma MAYADA KADDAOUR 'nun TMK 166/1 kapsamında boşanmalarına

2- Müşterek çocuklar 99.......54 yabancı kimlik numaralı MUHAMMED KADDAOUR ile 99.......04 yabancı kimlik numaralı ÖMER KADDAOUR'un velayetlerinin davacı anneye verilmesine,

3-Tarafların ve müşterek çocuklar menfaati ve seyahat ve infaz kolaylığı veya güçlüğü gibi hususlar nazara alınarak, her ayın 1. ve 3. Cumartesi günü sabah 09:00'dan takip eden Pazar günü akşam 17:00'a kadar, Dini Bayramların 2. günü sabah saat 09.00'dan 3. günü akşam 17.00'ye kadar her yıl anneler günü sabah 10.00'dan akşam saat 20.00'ye kadar, eğitim dönemi yarı yıl tatillerinin ilk haftası Cumartesi günü sabah 09.00'dan takip eden Cuma günü akşam 17.00'ye kadar, her yıl 1 Temmuz sabah 09:00'dan 31 Temmuz akşam saat 17:00'ye kadar olmak üzere tarafların adı geçen müşterek çocuk ile velayet kendisine verilmeyen taraf arasında şahsi münasebet tesisine, bu süreler içinde tarafların adı geçen müşterek çocuğun velayet kendisine verilen taraftan alınarak velayet kendisine verilmeyen tarafa TESLİMİNE,

4-Velayet ve şahsi ilişkiye ilişkin hükümlerin karar kesinleşinceye kadar tedbiren uygulanmasına,

5-Müşterek çocukların geçim ve iaşeleri için dava tarihinden geçerli olmak üzere her biri için ayrı ayrı aylık 1.000 TL toplamda 2.000 TL tedbir karar kesinleştikten sonra iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Davacının geçim ve iaşeleri için dava tarihinden geçerli olmak üzere her ay aylık 2.000 TL tedbir karar kesinleştikten sonra yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davacının maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 50.000 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, tazminatın karar kesinleştiği tarihten sonra yasal faiz işletilmesine,

8-Davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 50.000 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, tazminatın karar kesinleştiği tarihten sonra yasal faiz işletilmesine,

9-Alınması gereken 427,60-TL karar ve ilam harcı ve 179,90-TL başvurma harcı olmak üzere toplamda 607,50-TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

10- Adli yardım kapsamında suç üstü ödeneğinden karşılanan 3 adet kep e-yazışma ücreti 6,00 TL, 5 adet tebligat ücreti 263,00 TL, ilanen tebligat ücreti 13.056,00 TL olmak üzere toplam 13.325,00 TL yargılama gideri ile kararın tebliğinde yapılacak olan masrafın davalıdan alınarak suç üstü ödeneğine iadesine,

11-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair; davacı ve vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde verecekleri dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf Yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.