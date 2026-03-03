Ortadoğu’da Hürmüz Boğazı’nın kapatılması brent petrolü 80 dolara taşırken, yarın pompaya yansıyacak olan 6,69 TL’lik dev zamla birlikte motorin fiyatı 70 lira sınırına dayandı. Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, fahiş artışın vatandaşa yansımaması için "Eşel Mobil" sistemi yeniden masada. Buna göre, başlatılan etki analizi bu hafta netleşecek ve olumlu sonuç alınması durumunda devlet vergi gelirinden feragat ederek zammı göğüsleyecek.

"ÇALIŞMALAR BU HAFTA TAMAMLANACAK"

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, petrol fiyatlarındaki olağanüstü artışın enflasyon ve tüketici üzerindeki yansımalarının ayrıntılı biçimde değerlendirildiğini açıkladı. Halen kapsamlı bir “etki analizi” çalışmasının sürdüğünü belirten yetkililer, hafta içinde netleşmesi beklenen kararla birlikte zamların doğrudan pompaya yansımaması için devletin vergi gelirlerinden fedakârlık yapacağı bir formülün gündemde olduğunu ifade etti.

EŞEL MOBİL TEKRAR MASADA

Buna göre, Hazine, petrol fiyatlarındaki artış kadar miktarın ÖTV’den düşürülmesini sağlayan Eşel Mobil sistemini tekrar gündeme aldı. Eğer çalışma olumlu sonuçlanırsa, yarın gelmesi beklenen 6,69 TL’lik zammın tamamı veya bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Böylece küresel savaşın faturası, vatandaşın deposuna doğrudan yansıtılmamış olacak.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de X hesabından yaptığı enflasyon rakamları değerlendirmesinde, "Jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

“EŞEL MOBİL” NEDİR?

Eşel mobil sisteminde, akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketiciye doğrudan yansıtılmaması için ÖTV’den feragat edilerek, daha düşük fiyatlar tüketiciye sunuluyor.

Ekonomistler, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı için faydalı olabilecek bu yöntemin, kamu gelirlerinde azalma yaşanabileceği için ancak "geçici bir kalkan" olarak kullanılabileceğini de ifade ediyor.