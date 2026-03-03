Çekmeköy’ün Taşdelen Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 11. sınıf öğrencisi F.S.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı yanında taşıdığı bıçakla yaraladı.

FATMA ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hakimlik, şüphelinin 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: YANIMDA HER ZAMAN BIÇAK TAŞIRIM

F.S.B.'nin savcılıktaki ifadesine de ulaşıldı.

Buna göre kız arkadaşından ayrıldığı için strese girdiğini söyleyen katil zanlısı ifadesinde şunları dile getirdi:

Ben bu konu ile alakalı olarak daha önce ayrıntılı ifade vermiştim. O ifadeyi aynen tekrar ederim, doğrudur. Olaydan iki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım. Rastgele bir sınıfa girip, ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum. Daha önce Fatmanur öğretmenin derse girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Bir husumetimiz yoktu. Z. öğretmeni tanıyorum. Daha önce Kimya dersimize girmişti. Onunla da aramda bir husumet yoktu. S.’yi ise daha önceden tanımıyordum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum, dedi.