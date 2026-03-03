Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devi Bayern Münih'in radarına girdi. Fransa merkezli Foot Mercato'da yer alan habere göre Alman devi, Harry Kane'den sonraki dönem için Nijeryalı golcüyü hedef olarak belirledi.

KOMPANY İSTİYOR İDDİASI

Vincent Kompany’nin de Victor Osimhen’e büyük bir beğeni duyduğu ve golcü oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Öte yandan Nijeryalı yıldızla ilgilenen tek kulübün Bayern Münih olmadığı, özellikle Suudi Arabistan ekiplerinin de 27 yaşındaki forvete ciddi ilgi gösterdiği öne sürüldü.

BEKLENTİ 150 MİLYON EURO

Devler Ligi’ndeki performansıyla parmak ısırtan Nijeryalı yıldız, 75 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Galatasaray’da değerini iki katına çıkarmış durumda. Galatasaray'ın golcü futbolcudan 150 milyon Euro’luk bir beklentisi olduğu ileri sürüldü. Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Victor Osimhen, 17 gol attı ve 6 asist yaptı.