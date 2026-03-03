ABD-İran-İsrail savaşı sonrasında motorin ve benzin zammı gündem oldu. Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Çatışmalarla beraber brent petrol fiyatı da yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyordu. CNBC-E'de yer alan habere göre Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle motorine yapılması beklenen 6.69 TL'lik zam iptal edildi.

