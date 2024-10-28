T.C.

BURSA

15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2022/683 , Karar No: 2024/349

Mahkememizin 26/06/2024 tarih ve 2022/683 Esas, 2024/349 karar sayılı gerekçeli kararı ile Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Hüseyin ve Fatma kızı 1982 doğ. Emine Dilek Karadeniz hakkında, mahkememize açılan kamu davasında TCK'nın 158/1-f-son maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın yokluğunda verilen karar sanığın beyan adreslerine tebliğ edilmesine rağmen tüm tebligatlar iade dönmüştür. Sanığın dosyada belirtilen cep telefonlarına ulaşılamamıştır. Merniz adresi bulunmamaktadır. Yapılan tüm araştırmalara rağmen adresin meçhul kalması sebebiyle tebliğ edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile peşi sıra başlayacak 7 günlük süre içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

