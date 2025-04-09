T.C.

BURSA

8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/893 Esas Bursa İli, Mudanya İlçesi, Orhaniye Köyü/Mahallesi, Cilt No:38, Hane No:8'de nüfusa kayıtlı, **/**/1979 doğumlu, 249*****210 TC Kimlik Numaralı davalı Feridun İLGÜN'ün tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğine karar verilmiş, davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların bir çocuklarının olduğunu, davalının davacıya evliliğin başından beri sözlü, fiziksel ve ekonomik şiddet uyguladığını, davacıyı küçük düşürdüğünü, davacının maaş kartını alarak habersiz şekilde davacıyı borçlandırdığını, davalının sürekli olarak borçlandığını ve bu borçlarını aldığı kişilere davacının ödeyeceğini söylediğini, tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetinin anneye verilmesine, çocuk lehine aylık 15.000 TL tedbir ve iştirak nafakası, davacı lehine aylık 10.000TL tedbir ve yoksuluk nafakası bağlanmasını, bu nafakalara her yıl her yıl EFE /TÜFE oranında artırım yapılmasını, davalı aleyhine 1.000.000 TL maddi, 1.000.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini talep ettiği davalı Feridun İLGÜN'e HMK 122,126,129 md. uyarınca usulüne uygun cevap dilekçesi, posta gideri, tanık dahil tüm delilleri iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 2 haftalık kesin sürede mahkememize bildirilmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu dava dilekçesinin yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.