İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi yürütücülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hanife-Selçuk Teşik Rehberlik Araştırma Merkezi koordinasyonuyla İnegöl’de 2. PDR Zirvesi gerçekleştirildi. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sabah 09.00’da başlayan zirve akşam 17.00’da son buldu. Rehberlik alanındaki güncel yaklaşımlar, uygulamalar ve deneyimlerin gün boyu gerçekleştirilen seminer ve atölyelerde ilgililerle paylaşıldığı organizasyon kapsamında 3 seminer ile 9 atölye çalışması yapıldı.

ALANINDA UZMAN 9 İSİM YER ALDI

İnegöl başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de rehber öğretmenlerin katılım gösterdiği etkinlikte alanında uzman 9 konuşmacı yer aldı. Anadolu Üniversitesinden; Prof. Dr. Aydoğan Aykut Ceyhan ve Prof. Dr. Bahtiyar Erarslan Çapan, Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Seval Erden Çınar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Prof. Dr. Raşit Avcı, Üsküdar Üniversitesinden Prof. Dr. Tayfun Doğan, Uzm. Psk. Dan. Öğr. Gör. Hilal Alkan, Uzm. Klinik Psikolog Ayşe Erenler, Co-Psikodramatist Esra Kılınç ve Uzm. Psk. Danışman Halil Yavaş’ın katıldığı organizasyonun açılışında İnegöl protokolü de yer aldı.

BU ZİRVE ÖĞRENCİNİN DUYGUSAL VE PSİKOLOJİK GELİŞİMİNİN ÖNEMSENDİĞİ BİR BAKIŞ AÇISININ YANSIMASI

Zirvenin açılış konuşmalarında katılımcılara hitap eden İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, etkinliğin önemine vurgu yaparak, “Bugün burada sadece mesleki gelişimimizi değil aynı zamanda eğitim sistemimizin temel yapı taşlarından biri olan rehberlik hizmetlerini güçlendirmek adına bir aradayız. Rehberlik öğretmenlerimizin mesleki donanımlarını arttırmaya, birbirinden kıymetli uzmanlarımızın bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayacak bu zirve, meslek iş birliğimizin de önemli bir göstergesidir. İnegöl 2. PDR Zirvesi sadece bir mesleki gelişim organizasyonu da değildir. Aynı zamanda eğitimde bütüncül bir bakış açısının, öğrencinin duygusal ve psikolojik gelişiminin önemsendiği bir bakış açısının yansımasıdır” dedi.

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN HER İŞ ÇOK DEĞERLİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise konuşmasında, rehberliğin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti. Taban “Önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. İnsan dediğimiz varlık aslında kendini keşfettikçe daha değerli işler yapıyor. Bizler de şehrimizde eğitim konusunda daha nitelikli işler olmasını arzu ediyoruz. Belediyecilik gözüyle sahada yaşadığımız sorunlara bakıyorum, halkımızın, gençlerimizin tutum ve davranışlarına bakıyorum, kendi çevreme bakıyorum. Nihayetinde davranış ve tutumlar noktasında gerçekten bizim rehberliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hayatımızda hep rehberlerimiz oldu. Annelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimiz bir rehber. Ancak bu alanı okumuş olan insanların bizlere verdiği rehberlik, bu işin uzmanlığı. Dolayısıyla bu alanı önemsiyoruz. Eğitim alanında yapılan her iş çok değerli. Bu işi önemseyen insanların da burada olması kıymetli. Gençlerimizi önemsiyoruz. Onlara da gelecek planlaması noktasında destek olmalıyız” diye konuştu.

DÜNYADA KALABALIK YALNIZLIK İÇERİSİNDE TOPLUMLAR OLUŞTU

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da modern çağın getirdiği “kalabalık yalnızlık” kavramına değinerek psikoloji ve rehberlik alanının günümüzdeki ve gelecekteki artan önemini vurguladı. Kaymakam Arslan, “2024 yılında Türk Dil Kurumu bir kelime anketi yapıyor ve kalabalık yalnızlık diye bir kavram toplumda en çok oylanan kelime oluyor. Ne yazık ki gerçekten kalabalık yalnızlık içerisinde toplumlar haline geldi dünya. Artan kentleşme, bireysel yaşam, yaşam hızı, dijital hayat, sosyal medya, görselliğin ön planda olduğu yaşam şekli, herkesi tek tipleştirmeye çalışan bir medya ve yaşam düzeni… Bunlar hepimizin yaşadığı sorunlar. Bunların yansımaları net bir şekilde toplumun huzuru ve asayişinde de görülüyor. Bu bizim toplumumuzun geçmişi ve tarihi ile büyük bir çelişki oluşturuyor” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından yapılan İnegöl 2. PDR Zirvesi sunumlarına geçildi. Alanında uzman 9 değerli ismin katılımlarıyla zengin bir program sunuldu. Gün boyunca 3 seminer ve 9 atölye çalışması gerçekleşirken, programda; "Okullarda Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri", "Umut Yoluyla Psikolojik Sağlığın İnşası", "İnternet Kaynaklı Bağımlılık Belirtilerine Yönelik 'Değişen Ben' Grup Müdahale Programları" gibi seminerlerin yanı sıra, "Sistemik Terapide Dizim Çalışması", "Yaratıcı Drama ile Akran Zorbalığı", "Bütüncül Küm Tepmesi Terapisi", "Yaşam Becerilerinde Terapotik Kartların Kullanımı", "Çocuklarla Oyun Terapisi ve Aile Görüşmeleri", "Rehber Öğretmenler İçin BDT Destekli Duygu Düzenleme" ve "Psikodrama Grup Terapisi Eğitimi İçerisinde Grup Terapisini Yaşantılamak" gibi çeşitli atölye çalışmaları yer aldı.