Bursa Çölyakla Yaşam Derneği ile birlikte organize edilen etkinlikte, Nilüfer Kent Lokantası'nda glütensiz menüler hazırlandı ve 20 çölyaklı bireye özel yemek ikram edildi.

Yemeğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altaylı da katıldı. Katılımcılar, kendileri için özel olarak hazırlanan bu menü ve gösterilen hassasiyet nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Etkinlik yalnızca Kent Lokantası ile sınırlı kalmadı. Belediyeye bağlı kreşlerdeki çocuklara ve huzurevlerinde kalan yaşlılara da glütensiz yemekler sunularak, çölyak hassasiyeti olan bireyler için farkındalık oluşturulması hedeflendi. Belediyenin bu adımı, toplumda çölyak hastalığına karşı bilinçlenmenin arttığına dair umut verdi.