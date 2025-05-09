Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Adan, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe adım attığını vurguladı.

PKK’nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği kongrede tarihi önemde bir karar alındığını duyurması, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Örgütün yakın zamanda kongreye ilişkin bilgi ve belgeleri paylaşacağını açıklaması üzerine, siyasilerden ardı ardına yorumlar geldi.

Celal Adan yaptığı paylaşımda, “Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun” ifadelerini kullandı.

‘Terörsüz Türkiye’ süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te TBMM açılışında yaptığı çıkışla gündeme gelmişti. Süreçte önemli bir dönüm noktası, 27 Şubat’ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı olmuştu. 9 Mayıs’ta toplanan PKK kongresinden çıkacak kararlar, sürecin nasıl şekilleneceğine dair beklentileri artırdı.