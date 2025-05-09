Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve çevrede maddi hasar meydana geldi.
Kaza, öğle saatlerinde Kestel ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyon, bariyerleri aşıp karşı yöndeki refüje çarptı. Kaza sonrası trafikteki başka sürücüler 112 ekiplerini arayıp, kamyon sürücüsünün yardımına koştu. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, kamyon kurtarıcı yardımıyla yoldan çekildi.
Olayın ardından polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını kontrollü şekilde sürdürdü.
Kaynak: İHA