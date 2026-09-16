T.C. BURSA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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DOSYA NO: 2026/200KARAR NO: 2026/397

2863 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2024 tarihli kararıile yargılanan Halil ve Fatım oğlu, 01/01/1986 doğumlu FAYSAL ALBATHAVİ tüm aramalara rağmen bulunamamış , mahkeme kararı ve katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı vekili Av. Abdrülkerim KAYASANDIK'IN istinaf talebi tebliğ edilememiştir.7201 Sayılı Tebligat kanunun 29 mad.si gereğince;Sanığınüzerlerineatılı 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yapılan yargılama sonucu suç tarihinin 28/04/2014 olduğu, iddianame düzenlenme tarihinin 13/05/2014 olduğu, suçta öngörülen ceza miktarının 5 yılı aşmaması sebebiyle olağan zamanaşımı süresinin TCK 67 maddesi uyarınca 12 yıl olduğu, bu süreçte sanığın yakalanarak savunmalarının tespit edilemediği ve olağanüstü zaman aşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla sanık hakkında açılan kamu davalarının CMK 223/8 maddesi uyarınca DÜŞMESİNE karar verilmiş,Katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı vekili Abdülkerim KAYASANDIK 22/07/2026 tarihli dilekçesi ile sanık hakkında verilen düşme kararına karşı istinaf talebinde bulunmuş olup;Hüküm özetinin ve katılan kurum vekilinin istinaf talebinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ayrıca bu tarihten itibaren 2 HAFTA içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinezninde istinaf yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğunun belirtilen süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğinin İLANEN TEBLİĞİNE,Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.