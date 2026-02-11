Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/328 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/328 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE İMAR DURUMU: Bursa ili Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesi kain tapunun 4823 ada 6 parseldeki taşınmazın 944,74 m² yüzölçümünde iki adet üç katlı betonarme apartman ve arsası vasfında olduğu, 550/9600 arsa paylı dubleks daire vasıflı B blok 1+çatı katı 6 numaralı taşınmaza müşterek hisse tipi ve 1/1 hisse satılacaktır.Taşınmaza ait tapu kaydı beyanlar hanesinde ....KM ne Çevrilmiştir,Yönetim Planı :30/12/1899,AT ....KM ne Çevrilmiştir,İstanbul 3.Asliye Tİcaret Mahkemesi'nin 20/02/2025 tarih 2025/16 Esas sayılı yazısında ME........AŞ.ve 1........08 T.C. Kimlik numaralı M... Y... hakkında 13/02/2025 günü saat 10:30 tarihi itibariyle 3 aylık geçici mühlet verilmesine karar verildiğine dair belirtme; şerhler hanesinde icrai, ihtiyati hacizler, satışa arz şerhi ve ipotekvardır. Özlüce mahallesi 4823 ada 6 parsel sayılı taşınmaza 09/11/2021 tarihli yapı ruhsatı verildiği belirtilmiş taşınmazın 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamındaki yerlerden olmadığı belirtilmiştir.TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ:Taşınmaz adresindeki incelemede parselin park caddesine cepheli olduğu kıymet takdirine konu taşınmazda 2 blok 3B sınıflı betonarme asansörlü yapı bulunduğu tespit edilmiştir. Yapıda yapılan inceleme bodrum kat+zemin kat+1.kattan meydana gelen B blok 3B sınıflı betonarme yapı bulunduğu görülmüştür. Ana yapının zemin katı otopark olarak kullanıldığı her katında 5 adet mesken bulunduğu ana yapının dış cephesinin sıva ve boyalı çatı örtüsünün kiremit kaplı olduğugörülmüş, keşif icrasında incelenen kıymet takdirine konu B blok 1+çatı katlı 6 numaralı dubleks mesken vasıflı taşınmazın hali hazırda kullanıldığı alt katın 1 balkon, 1 tuvalet, 1 salon, 1 mutfak bölümlerinden meydana geldiği üst katın 3 oda 1 balkon, 1 banyo/tuvalet bölümlerinden meydana geldiği hali hazırda bakımlı temiz mesken olduğu mesken dış kapısının çelik kapı, iç kapıların ahşap amerikan kapı olduğu oda ve salon alanında ahşap laminant parke, ıslak hacim alanlarında seramik kaplama olduğu görülmüş meskende ısıtmanın doğalgaz kombi kaloriferle sağlandığı lüks mesken olmadığı belirlenmiş taşınmazın kullanılabilir/süpürülebilir net alanı 100,00 m² tespit edilmiştir. Taşınmazın konumunda genellikle ayrık/bitişik nizam 4-5 katlı yapılaşma olduğu görülmüş konumuyla okul, market, park alanı, eczane, sağlık ocağı, durak, cami gibi tesislere yakın olduğu taşınmaza ulaşımın kolay olduğu, ulaşımın özel araç ve toplu taşıma ile sağlanabildiği ve belediye hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir.TAŞINMAZ ADRESİ:Bursa ili Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesi Park sokak Akbudak Apt No:7/6 Nilüfer/Bursa'dir.Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.

Kıymeti : 4.000.000,00 TLKDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.