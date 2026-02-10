İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği'nde (İZED) dernek yönetimi, aileler ve özel bireylerle buluştu.

Kaymakam Eren Arslan, İZED Başkanı Halil Peynirci, yönetim kurulu üyeleri, özel bireyler ve aileleri ile bir araya geldi.

İZED Başkanı Halil Peynirci, ziyarette Kaymakam Arslan'a özel bireylere, ailelere ve derneğe verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kaymakam Eren Arslan'da ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği. “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” düsturuyla hareket eden, gönüllü yüreklerin bir arada olduğu derneğimizi ziyaret ederek özel bireylerimizi ve ailelerini dinleme fırsatı buldum. Dernek Başkanı Halil Peynirci’ye, yönetim kurulu üyelerine ve kıymetli özel bireylerimize misafirlerlikleri için teşekkür ederim."