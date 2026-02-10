Edinilen bilgilere göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak’taki bir kuyumcuya gelen maskeli şahıs, forklift kullanarak dükkanın kepengini kırıp içeri girdi. Kasalara yönelen şüpheli, kasaları tek başına taşıyamayınca panik içinde çaldığı ziynet eşyalarıyla kaçtı. Alarmın çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler çevrede güvenlik önlemleri alıp dükkanda detaylı inceleme yaptı.

Forklifle kepengi kırıp, tezgahı devirmiş

Öte yandan, hırsızın forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini kırdığı ve tezgahı devirdikten sonra altınları alarak kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Şahsın hırsızlık sırasında bere ve cerrahi maskeyle yüzünü gizlediği anlar da saniye saniye kaydedildi.

Forklifle gelmiş, eşşek ile kaçmış

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemelerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın M.Ç. (26) olduğu belirlendi. M.Ç.’nin forklifle gerçekleştirdiği hırsızlık olayının ardından eşekle kaçtığı belirlendi. O anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Altınları toprağa gömen hırsız tutuklandı

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 150 gram altını alarak kayıplara karışan M.Ç. yakalandı. M.Ç.’nin altınları çaldıktan sonra toprağa gömdüğü belirlenirken, yapılan aramalarda altınlar eksiksiz olarak ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.