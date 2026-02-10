Ak Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren dövizle bedelli askerlik uygulamasında değişiklik hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Üçüncü'ye göre planlanan düzenleme hayata geçirilirse, mevcut ücretin aşağı çekilmesi gündeme gelebilir.

BAŞVURULAR BEKLENENİN ÇOK ALTINDA KALDI

Almanya'daki yeni çifte vatandaşlık yasasının ardından yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin Türk pasaportu alma hakkı kazanmasına rağmen, şimdiye kadar yalnızca 30 bin civarında başvuru yapıldığı belirtiliyor. Üçüncü, bu düşük ilginin arkasında ekonomik nedenlerin önemli rol oynadığını dile getirdi.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Oğuz Üçüncü, vatandaşlık başvurularının sınırlı olmasının başlıca nedenlerinden birinin dövizle askerlik bedeli olduğunu dile getirdi. Ücretin 6 bin 400 Euro’nun üzerine çıktığını hatırlatan Üçüncü, pek çok kişinin bu tutarı ödemekte zorlandığını belirtirken, bazı vatandaşların askerlik yükümlülüğüyle karşılaşmamak için yalnızca bulundukları ülkenin vatandaşlığını tercih ettiğini söyledi.

"FARKLI ÜCRET UYGULAMASI YENİ TARTIŞMA DOĞURABİLİR"

Dövizle bedelli askerlik ücretinin düşürülmesinin gündemlerinde olduğunu kaydeden Üçüncü, "Ancak dövizli bedelin belli bir tutara düşürülmesi toplumsal bir tartışma yaratabilir. Zira, yurt içindeki insanlara farklı bir bedel, yurt dışındaki insanlara farklı bir bedelin yeni tartışmalara sebebiyet vermemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.