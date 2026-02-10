CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gönderdiği ‘küfürlü’ mesajlar tartışılmaya devam ediyor. TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında mesajları yorumlayan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÖZEL DAHA AĞIRLARINI ÇERÇİOĞLU'NA GÖNDERDİ"

Küçük, Özgür Özel'in Özarslan'a gönderdiği mesajların daha ağırını geçtiğimiz yıl CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na attığını söyledi.

"AÇIKLANIRSA ÖZEL KOLTUĞUNDA DURAMAZ"

CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'na gönderilen mesajların bir kısmını bildiğini vurgulayan Cem Küçük "Özlem Çerçioğlu o mesajları açıklarsa Özgür Özel koltuğunda duramaz" şeklinde konuştu.