Süleymaniye Mahallesi Önder sokak üzerinde yapımı tamamlanan cami, sadece ibadet alanıyla değil, sosyal donatılarıyla da dikkat çekiyor. Camide çay ocağı, kütüphane, şadırvan, abdest alma alanları ve lavabolar yer alıyor.

Modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla bölge halkının önemli bir ihtiyacını karşılaması beklenen caminin, İnegöl’e uzun yıllar hizmet etmesi amaçlanıyor.

Bedri Huy ve ailesi tarafından yaptırılan caminin açılışı 13 Şubat Cuma günü saat 12.00 yapılacak.