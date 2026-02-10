Süleymaniye Mahallesi Önder sokak üzerinde yapımı tamamlanan cami, sadece ibadet alanıyla değil, sosyal donatılarıyla da dikkat çekiyor. Camide çay ocağı, kütüphane, şadırvan, abdest alma alanları ve lavabolar yer alıyor.

Whatsapp Image 2026 02 10 At 21.15.53 (1)Modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla bölge halkının önemli bir ihtiyacını karşılaması beklenen caminin, İnegöl’e uzun yıllar hizmet etmesi amaçlanıyor.

Whatsapp Image 2026 02 10 At 21.15.53

Bedri Huy ve ailesi tarafından yaptırılan caminin açılışı 13 Şubat Cuma günü saat 12.00 yapılacak.

Whatsapp Image 2026 02 10 At 21.16.44

Kaynak: Mehmet Sevinç