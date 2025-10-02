Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/303 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/303 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi 1082 ada 10 parseldekayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği" Kargir Ev" olan 109,00 m2 yüz ölçümündeki taşınmaz Bursa İli Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi Dönerci Çıkmazı adresinde yer almaktadır. Taşınmaza yönelik yapılan inceleme ve belirlemeler neticesinde,taşınmaz üzerinde bir adet tek katlı, sıva ve boya imalatları kısmen yapılı, giriş kapısı demir kapı diğer doğrama imalatları ahşap olarak yapılmış konut amaçlı kullanıldığı anlaşılan yığma tarzda inşa edilmiş bakımsız bir yapı ile bahçesinde kullanılmış malzemelerden imal edilmiş basit kümes yapısının bulunduğu görülmüştür. Tespite konu, tek katlı yapının bakımsız olmakla birlikte bir kısım camlarının kırık ve genel olarak onarıma muhtaç olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın çevresinde bitişik nizam konut olarak kullanılan binalar bulunmaktadır.Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Fatih Mahallesi 1082 Ada 10 Parsel Yüzölçümü : 109 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Çelebi Mehmet Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında bir kısmının yolda, bir kısmının da park alanında kaldığı tespit edilmiş olup, ayrıca söz konusu taşınmazında içinde kaldığı bölgede Büyükşehir Belediye Meclisince 23.06.2015 gün ve 1327 sayılı kararı ile belirlenen Çiftehavuzlar Fatih Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kararı bulunmaktadır. Kıymeti : 1.120.909,95 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 12:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.