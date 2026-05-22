Belediyelerde 2026 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin birinci taksit ödeme işlemleri Mayıs ayı itibariyle başlamıştı. İnegöl Belediyesi’nin daha önce de duyurularını yaptığı vergi ödemelerine ilişkin, Mayıs ayında bayram tatilinin de araya girmesiyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilave çalışma programı düzenlendi. İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediye veznelerinin bayram tatili sürecinde 4 gün açık olacağı duyuruldu.

TAHSİLAT SERVİSLERİ TATİL SÜRECİNDE 4 GÜN AÇIK OLACAK

Yapılan duyuruya göre İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile birlikte; Alanyurt, Kurşunlu, Yeniceköy ve Cerrah tahsilat noktaları, Emlak Gelir Servisi ve İcra Servisleri 23 Mayıs Cumartesi, 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri 17.00’a kadar açık olacak. Ayrıca bu birimler bayram sonrası ilk mesai günü olan 1 Haziran Pazartesi tarihinde de akşam 20.00’a kadar hizmet vermeye devam edecek.

ONLİNE ÖDEME KOLAYLIĞI

Öte yandan, İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları kapsamında oluşturulan altyapısı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide yapabilecekleri de hatırlatıldı. www.inegol.bel.tr üzerinden, e-belediye uygulamasını kullanarak, e-devlet üzerinden ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden vergi ödemeleri gerçekleştirilebilecek.