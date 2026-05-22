Kanun teklifi ile Emniyet Teşkilatı emniyet müdürü ve amir rütbelerindeki kadro oranları belirleniyor. Birinci Sınıf Emniyet Müdürü için on binde 25 olan oran on binde 65 olarak, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü için on binde 34 olan oran on binde 75 olarak, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü için on binde 78 olan oran on binde 90 olarak, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü için on binde 88 olan oran on binde 100 olarak, Emniyet Amiri için on binde 93 olan oran on binde 300, Başkomiser için on binde 291 olan binde 310 üzerinde oran, binde 388 üzerinde Komiser olan oran binde 320 üzerinde, binde 484 üzerinde Komiser Yardımcısı için binde 330 üzerinde oran olarak değiştirilmektedir.

Orman Kanunu'nunda yapılan değişiklikle, Devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve düzenli bölümlerin, kanundaki şartların sağlanması halinde ormanlık veya doğal alanlardan da açılabilmesine imkan sağlanmaktadır. Düzenleme ile engelli ve yaşlı olabilecek kişiler için terapötik tedavilerden (tarımsal olarak uyumlu, orman terapisi vb.) faydalanması, ruhsal ve fiziksel iyilik hallerinin toplanması ve bu iyileşmelerin kurumsal bir modelle sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Vergi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, hasılatlarının tamamı elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla olmadan, kullanılarak seçilen taksi mali cihazı ile tespit ve belgelendirilen taksi esnafına hasılat esaslı kazanç uygulamasından faydalanma hakkı getirilmektedir. Mükellefler bu usulden, talep edilen tarihi takip eden yılın başlangıcından itibaren en fazla 3 yıl boyunca faydalanabilirler.

Vergi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile ticari kazanç gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin, gelirleri yürürlükte olduklarında önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançları gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.

Resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresinde olan internet haber sitelerinin uyması gereken kuralların ana çerçeveleri kanun düzeyi belirlenmektedir. Bu yetenek internet haber sitelerinin haber sayıları, içerikleri, kadroları, okur sayıları ve en az yayın hayatı süresi gibi vasıfları ve görevleri Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca tespit edilmeye yönelik yasal altyapı oluşturulmaktadır

Akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi piyasalarda faaliyet gösteren vatandaşlardan vergi tahsilatı sağlamak amacıyla elde edilen teminatları artırmak konusunda idareye kayıtlı yetki iki yerde beş dakikada çıkarılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre 68/A maddesiyle, Banka personeli ile sözleşmeli olarak ayrılacağı tabi olacağı disiplin hükümlerine yasal netliğe kavuşturulmaktadır. Bu yetenek; Banka fizyolojik rejiminde mevzuata göre belirtilen işlemler yerine getirilmeyen veya yasaklanan fiillerde bulunan personel rejimi disiplin cezaları ile bu cezaları aralıklı spesifik fiil ve haller kanun düzeyinde tek belirlenmektedir.

Sosyal ve kültürel yapının sağlanması adına; 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerin ile tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış dağıtımları düzenlenen biletlerden eğlence alma vergisi hükme bağlanmaktadır.

İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerine ait taşınmazların taksitle satılabilmesine izin verilmektedir. Satış bedelinin en az yüzde 25'i peşin, toplamda 2 yılda fazla ve 12 taksitle kanuni faiziyle ödenebilecek; idarenin ipotek veya banka teminat mektubunun toplanması halinde tapu devri yapılabilir. İhalelerde yüzde 3 olan geçici teminatın tahmin edilen bedelinin yüzde 3'ü ile yüzde 30'u arasında belirlenebilmesi yetkisiz olarak getirilmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, elektronik saklanması mümkün olan araçların satışları 3 iş günü olan tescil edilme süresi 15 iş gününe uzatılmaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 94'üncü maddesi kapsamındaki gerçek usulde gelir mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri Katma Değer Vergisi'nden (KDV) istisna kabul edilmektedir.

6 Şubat depremleri sonrasında afet bölgelerinde konut, iş yeri, okul ve hastane gibi kamu hizmeti yapılarının devam eden projelerinde ilave mali külfet işlemlerinin önüne geçilmesi ve imar mali bir kesinti yaşanmaksızın belirtilmesi için bölgede KDV istisna süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ni (PAEM) oluşturan yönetim kademeleri ile hizmet birimlerinin kurumsal yapısı doğrudan kanunla belirlenmektedir. Ayrıca merkezin; ilk derece amirlik eğitimi, yöneticilik hizmet içi eğitimleri, rütbe terfisi ve görevde yükselme sınavları ile yabancı ülke kolluk alanlarına yönelik eğitim faaliyetleri yürütme yetkisi ve sorumlulukları yasal çerçeveye dönüştürülmektedir.

Vergi Usul Kanunu kapsamında sahte/yanıltıcı belge düzenleyen tespit edilen buluntular için taşınan "üçüncü kişi lisans verilemesi" işlemi, iptal kararının gizli tutulmasından sonra da ceza soruşturması ve kovuşturması evrelerinde uygulanarak devam ettirilerek piyasa güvenliği korunacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda yapılan değişiklikle Birlik Genel Kurulu'nun toplanması düzenli olarak hızlandırılarak, 5 ay boyunca beklemesini gerekli kılan nedenler ortadan kalkmıştır. Bu nedenle mali tabloların değiştirilmesinin akabinde Birlik genel kurullarının en az otuz gün öncesinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi ve Genel Kurul toplantısında zamana kadar yayımda kalacak şekilde Birlik resmi internet sitesinde duyurulması kaydıyla yılın ilk 5 ayı içerisinde yapılması öngörülmektedir. Seçimlerin değiştirilmesini müteakip, Birlik Genel Kurulu'nun takip eden yılın mayıs sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir. Bu yetenek, Genel Kurul toplantısına ilişkin tüm ayrıntıları en az otuz gün önceden Türkiye Ticaret Sicilya Gazetesinde ilan edilecek ve toplantı gününe kadar Birlik resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Reklam Kurulu'nun üye sayısı 19'dan 23'e çıkarılmaktadır. Kurulun inceleme ve denetim konularıyla doğrudan kesişen görev yoğunluğuna sahip Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik, Hukuk Hizmetleri, İç Ticaret ve Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüklerinden birer genel müdür yardımcısı Reklam Kurulu'na üye olarak dahil edilmektedir.