Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından siyasi kulislerde hareketlilik yaşandı.

Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun atabileceği adımlar ve parti içindeki yönetim sürecine dair farklı iddialar gündeme geldi. Bu iddialar, CHP’de olası değişim süreci ve yönetim yapısına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

KILIÇDAROĞLU İÇİN “YOL HARİTASI” İDDİASI

Gazeteci Cem Küçük’ün bir televizyon programında aktardığı bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimine yönelik bir plan hazırladığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

İL BAŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK İDDİASI

İddialara göre yaklaşık 40 il başkanının görevden alınabileceği konuşuluyor. Bu doğrultuda parti teşkilatında kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

PARTİ ÜYELİKLERİNE İLİŞKİN İDDİALAR

İddialara göre, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı bazı isimlerin parti üyeliklerinin, yargı süreçleri sonuçlanana kadar askıya alınabileceği öne sürüldü. Söz konusu isimlerin aklanmadan partiye dönüş yapamayacağı iddia edildi.

MYK VE YENİ YÖNETİM İDDİASI

Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik yeni bir Merkez Yürütme Kurulu (MYK) oluşturabileceği de öne sürülen iddialar arasında yer aldı. Bu yapının parti yönetiminde daha dar ve kontrol odaklı bir model olabileceği yorumları yapılıyor.

PARTİ İÇİ DENGELER TARTIŞILIYOR

Mevcut süreçte Özgür Özel’in ise CHP Manisa Milletvekili olarak görevine devam edeceği yönünde değerlendirmeler bulunuyor. Parti içi dengelerin nasıl şekilleneceği ise siyasi kulislerde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.