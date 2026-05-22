Doğada düzenlenen kampta, bağımlılığın hem birey hem de toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekilerek güçlü bir farkındalık oluşturulması amaçlandı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin öneminin bir kez daha vurgulandığı etkinlikte; gençlere sağlıklı yaşam alışkanlıkları, sosyal destek kaynakları ve güvenli iletişim alanlarının bağımlılıkla mücadeledeki kritik rolü aktarıldı.

Kurumlar arası güçlü iş birliği

Gerçekleştirilen kamp programının; toplumsal farkındalığın artırılmasına, gençlerin sosyal destek mekanizmalarına erişimlerinin güçlendirilmesine ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine çok yönlü katkı sağladığı belirtildi. Programın planlanan şekilde, eksiksiz ve güvenli bir ortamda yürütülmesinde yerel yönetimlerin desteği de büyük rol oynadı. İnegöl Belediyesi tarafından sağlanan lojistik destek, ulaşım ve konaklama katkıları, etkinliğin başarıyla tamamlanmasını sağladı.

Etkinlik sonunda, organizasyonun başarıyla hayata geçirilmesinde emeği geçen ve destek sunan tüm kurumlara, gönüllülere ve iş birliği paydaşlarına teşekkür edildi.