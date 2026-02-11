T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/638 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

1.Taşınmazın Tapu Kaydı:Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2065 ada, 2 nolu parselde, 343,29 m² tapu alanlı, 11 / 264 arsa paylı ve niteliği '? ARSA '? vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği MESKEN olan, 1. Bodrum Kat, 16 nolu bağımsız bölümün tamamı satılacaktır.Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı:12/08/2009-Şerh; İcrai hacizler, satışa arz ifadeleri bulunmaktadır.2.İmar Durumu: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2065 ada, 2 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında, Bitişik Nizam, 5 Kat, Bina Yüksekliği: 15.50, Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.Söz konusu yere ait 05.11.2008 tarihli yapı ruhsatı belgeleri olup 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında olan yerlerden değildir.Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün yazı ekinde Proje Ruhsat Tarihi 05/11/2008 olduğu belirtilmiştir. Ana gayrimenkulün cepheli olduğu İhsaniye Mahallesi, Bakkal Sokağın 2025 yılı arsa rayiç bedelinin 3.104,81 TL olduğu tespit edilmiştir.3.Mahalli Durumu:Taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, Bakkal Sokak, Halil Albayrak Apartmanı, No:6-8, İç Kapı No:16 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 4 Normal Kat olmak üzere toplam 6 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.Toplam net kullanım alanı yaklaşık 92,80 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 92,80 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 107,00 m² olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda natamam durumda ve kullanılmamakta olduğu tespit edilmiştir.Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, antre-hol, mutfak, banyo-wc ve wc mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri kaplamasız şap yüzey, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır.Mutfakta dolap ve tezgâh bulunmamaktadır. Banyo-wc ve wc alanlarının zemin ve duvarları seramik kaplama olup vitrifiye, lavabo, klozet vb imalatlar bulunmamaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları bulunmamaktadır. Isıtma için panel radyatör sistemi bulunmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmaz pencereleri camlı pvc profildir. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman içerisinde bulunmakta olup parsel yola cepheli durumdadır.Taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikler bitişik nizam 4-6 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Bakkal Sokağa cephe, Fatih Caddesine 85 m ve Nilüfer Belediyesine ise 430 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 8,00 km uzaklıkta bulunmaktadır.Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmışır.

Kıymeti : 2.450.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 13:37

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.