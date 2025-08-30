30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı T.C.G. Enez isimli askeri mayın tarama gemisi, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde özel bir limana demirledi.

Bayraklarla donatılan gemi, gün boyu vatandaşların ziyaretine açıldı. Limana gelen Tekirdağlılar, geminin bölümlerini gezerek Türk Deniz Kuvvetleri’nin görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Gemi personeli, vatandaşlara askeri gemilerin özellikleri, kullanım amaçları ve donanımlarıyla ilgili detaylı bilgilendirmeler yaptı.

Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği ziyarette, aileler de denizciliğe dair merak ettikleri soruları görevli personele yöneltti. Vatandaşlar, gemi turunda fotoğraf çekerek günü ölümsüzleştirdi.

Gemiyi gezen vatandaşlardan Anıl Alkıran, yaptığı açıklamada, "Deniz Komutanlığı’nın yaptığı bu program çok anlamlı. Böyle özel bir günde her sene bir gemi göndererek bizlere tanıtım yapıyorlar, halkla buluşturuyorlar. Çocuklarımız için çok faydalı oluyor. Milletimiz deniz gücünü, vatanını ve atasını daha yakından tanısın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Limanda yoğun ilgi gören T.C.G. Enez, ziyaretçilerine kapılarını açmaya devam ediyor.