Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Filistin’e bugüne kadar binin üzerinde tırın uğurladığını belirterek, "40 milyon dolar civarında nakdi ve insani yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Edirne’de İslam Alimleri Vakfı tarafından düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması-2" programında Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve Filistin’e yönelik insani yardımlar anlatıldı.

Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan buluşmaya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Dünya Müslüman Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, IRCICA Başkanı Mahmut Erol Kılıç, Balkan ülkelerinden diyanet işleri başkanları, müftüler ve din adamları katıldı.

"Gazze, ümmetin en büyük imtihanı"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, toplantının ümmetin dertleriyle dertlenmek ve gönül coğrafyasındaki müftülerle yeniden buluşmak için önemli bir platform olduğunu ifade ederek, "Bu toplantının iki ayağı var, ümmetin dertleriyle dertlenmek, özellikle Gazze. Gönül coğrafyamızdaki müftülerimizle yeniden buluşmak, onların dertlerini dinlemek ve çözüm üretmek için buradayız. Gazze’de Arz-ı Mev’ud hayaliyle hareket eden Siyonist bir terör şebekesiyle karşı karşıyayız. 7 Ekim 2023’ten bu yana 70 bine yakın insanımızın canına mal oldu. Dünya bu zulmü seyrediyor, bizler ise elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bin üzeri tır yardım, 40 milyon dolar destek"

Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Filistin meselesini her zaman gündemde tuttuklarını belirterek, "Başkanlığımızın riyasetinde Filistin, her zaman en önemli gündem maddemiz oldu. Hutbelerde, vaazlarda ve toplantılarda bu konuyu hiç gündemden düşürmedik. İnsani yardımlar ulaştırmaya gayret ediyoruz. Dün 20 tır daha yola çıktı. Bugüne kadar bin üzeri tırı uğurladık, 40 milyon dolar civarında nakdi ve insani yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Onların katliamına maruz kalan Filistin Müslümanlarıdır. Bu katliam, tarih boyunca İslam coğrafyasında uygulanan bir keyfiyettir" şeklinde konuştu.

"Gazze insanlığın vicdan testidir"

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, Gazze’nin sadece bir coğrafya değil, insanlığın vicdan aynası olduğunu belirterek, "Filistin ve Gazze, ümmetin vicdan aynasıdır. Bugün Gazze, sadece dünyanın bir coğrafyası değil, insanlığın vicdan testidir. Bombalanan evler değil, çocukların gülüşleri ve annelerin dualarıdır. Gazze’de yaşananlar, sorumluluk bilincimizi sorgulatmalıdır. Filistin meselesi, sadece duygusal değil hukuki, tarihi ve stratejik bir konu olarak nesillere öğretilmelidir" diye konuştu.

"Biz hiçbir zaman zalimin yanında olmadık"

Edirne Valisi Yunus Sezer, tarih boyunca Türk milletinin her zaman mazlumdan yana olduğunu vurgulayarak, "Tarihte çok gördük, bugün de maalesef vicdanların sorgulandığını, bazı devletlerin kulaklarını ve vicdanlarını kapattığını görüyoruz. Biz bu topraklarda yaşayan insanlar olarak, zalimin yanında hiçbir zaman yer almadık. Her zaman hak ve hakikatin yanında olma uğraşı içinde olduk. Hakk’ın yanında olmayı, bedel ödesek de bunu seçmeyi tercih etmişizdir" ifadelerini kullandı.