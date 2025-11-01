

Kazada kamyonet sürücüsü mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa mahallesinde mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Enes A.(23) yönetimindeki 11 ABH 651 plakalı çekici kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Taner C.(60) yönetimindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcular Nesrin C.(56), Ebru (51) ve Zeynep C.(23) yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Durumu ağır olan anne Ebru C. ile kızı Zeynep C. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Ebru Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Çoşkun'da bugün saat 14.00 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Enes A.(23) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ