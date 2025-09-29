Örnek No:55*

T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

2025/52 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/52 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Karacabey İlçe, Runguçpaşa Mahallesi, 414 Ada ,366 parsel numarada, 3.213,00 m² alanlı, A B C D Bloklu Her Blokta Bir Zemin Üç Normal Katlı Her Blokta Onaltı Daireli Toplam Altmış Dört Daireli Kargir Apartman vasıflı tapuya kayıtlı ana taşınmazın; C Blok,2.Normal Katında bulunan ,1/64 Arsa paylı ,Mesken Nitelikli ,11 nolu bağımsız bölümün tamamı...

Kıymeti : 1.144.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:57

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.