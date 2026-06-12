Kararname kapsamında İnegöl’den 9 hâkim ve 4 Cumhuriyet savcısının farklı il ve ilçelere tayini çıktı. İnegöl’e ise 7 hâkim ve 3 Cumhuriyet savcısı atandı.

Kararname kapsamında İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Aydın, Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. İnegöl hâkimlerinden Ali Selçuk Kurur Mudanya Hâkimliği’ne, İsa Demircan Gebze Hâkimliği’ne, Merve Atay İlbeyli İstanbul Hâkimliği’ne, Gözde Timuroğlu Diyarbakır Hâkimliği’ne, Feride Feyza Coş Gölpazarı Hâkimliği’ne, Hasan Hüseyin Ertem Harran Hâkimliği’ne, Elif İkiz Durmuş ise Kiğı Hâkimliği’ne tayin edildi. İnegöl Hâkimi Hümeyra Muhçu’nun ise Göle Hâkimliği’ne tayini çıktı.

İnegöl Cumhuriyet savcılarından İsmail İlbeyli İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na, Erkan Karabul Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Taha Bozkurt Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’na, Mehmet Delibey Siirt Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

Kararnameyle İnegöl’e de çok sayıda atama yapıldı. Hanak Hâkimi Temel Usta ve Tercan Hâkimi Yusuf Dağcı, İnegöl Hâkimliği’ne atandı. Yüksekova Hâkimi Emel Afan Ünel, Gölpazarı Hâkimi Tülin Turalı Çelik, Harran Hâkimi Hatice Pişiren ve Kaş Hâkimi Kübra Karakaya da İnegöl Hâkimliği görevine getirildi.

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ender Gülmez, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. Osmaneli Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner ve İzmir Cumhuriyet Savcısı Fatih Ortaçay, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı’na görevlendirildi. Halfeti Cumhuriyet Savcısı Muhammed Mücahit Kıymacı ise İnegöl Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı.

Yeni atamalarla birlikte İnegöl Adliyesi’nde görev değişimi yaşanırken, tayini çıkan hâkim ve savcıların yeni görev yerlerinde çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.