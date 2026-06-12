Geçtiğimiz Perşembe günü akşamı 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Öğrencilerin sergilediği performans, salondakilere keyifli anlar yaşattı.

Geçen yıl okul bahçesinde ilk müzik dinletisini düzenleyen Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu öğrencileri, bu yıl sahne performansları ve enstrüman kullanımlarındaki gelişimleriyle dikkat çekti.

Saat 19.00’da başlayan etkinliğin açılış konuşmasını okul müdürü Mehmet Göksu yaptı. Göksu, müzik öğretmeni Ersin Bulut’un gayretleriyle geçen yıl başlatılan müzik dinletisinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, öğrencilerin ortaya koyduğu performansın takdire değer olduğunu söyledi.

Okulun müzik öğretmeni Ersin Bulut yönetiminde sahne alan öğrenciler, keman, gitar ve bağlama eşliğinde birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Program boyunca öğrencilerin solo performansları ve koro çalışmaları büyük beğeni topladı.

Gecede konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise Prof. Dr. Selçuk Yahşi Ortaokulu’nun kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Okulda müdürlük yaptığı yılları unutmadığını belirten Zengin, okulun bugün böyle güzel etkinliklere imza atmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Programın sonunda müzik öğretmeni Ersin Bulut bağlama eşliğinde bir türkü seslendirdi. Gece, okul korosunun ellerinde bayraklarla İzmir Marşı’nı söylemesiyle sona erdi.