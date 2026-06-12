Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kongrelerde zaman zaman görüş ayrılıkları ve gerginlikler yaşanırken, bu kez salonda farklı bir atmosfer hâkimdi. İnegölspor'un geleceği için bir araya gelen taraflar, ortak hedef etrafında kenetlenerek birlik mesajı verdi.

43028C09 Acb0 4Da2 Ac5D A5875452Af02Kongre boyunca taraftarlar ile yöneticiler sık sık aynı sloganları atarken, hep bir ağızdan yapılan tezahüratlar salonda büyük coşku oluşturdu. Yaşanan birliktelik, birçok katılımcıyı duygulandırırken bazı taraftarların mutluluk gözyaşları döktüğü görüldü.

D88Ae31A D0A3 413E Ae2D 3E8D49D61624İnegölspor camiasında memnuniyetle karşılanan görüntüler, kulübün geleceği adına umut verici olarak değerlendirildi. Kongre sonunda oluşan birlik ve beraberlik havası, salondan ayrılan taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: Yavuz Yılmaz