Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kongrelerde zaman zaman görüş ayrılıkları ve gerginlikler yaşanırken, bu kez salonda farklı bir atmosfer hâkimdi. İnegölspor'un geleceği için bir araya gelen taraflar, ortak hedef etrafında kenetlenerek birlik mesajı verdi.

Kongre boyunca taraftarlar ile yöneticiler sık sık aynı sloganları atarken, hep bir ağızdan yapılan tezahüratlar salonda büyük coşku oluşturdu. Yaşanan birliktelik, birçok katılımcıyı duygulandırırken bazı taraftarların mutluluk gözyaşları döktüğü görüldü.

İnegölspor camiasında memnuniyetle karşılanan görüntüler, kulübün geleceği adına umut verici olarak değerlendirildi. Kongre sonunda oluşan birlik ve beraberlik havası, salondan ayrılan taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.