TFF 2. Lig temsilcisi Sultan Su İnegölspor’da olağanüstü genel kurul, çok sayıda kişinin katılımıyla Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kulübün geleceği açısından büyük önem taşıyan kongrede Adem Kanioğlu başkan seçildi.

İnegölspor Başkanı Adem Kani, “Bugün burada İnegöl'ün ortak değerlerine ortak geleceğine sahip çıkmak iradesini hep birlikte ortaya koymak için bir aradayız. Geçen yıl bu kürsüye çıktığımızda önümüzde sorular vardı. Bugün ise bu sorulara birlikte verdiğimiz cevaplar var. Bugün bu kulüp nasıl ayakta kalacak diyenler vardı. Bugün ise bu kulüp nasıl daha ileriye gidecek sorusunu konuşuyoruz. İşte bu bile başlı başına çok önemli bir başarıdır. Çünkü şehirlerin yalnızca yolları, meydanları ve fabrikalarını olmaz. Şehirlerin bir de hafızası vardır. İnegölspor bu şehrin yaşayan hafızasıdır. Bu büyük değer yalnızca futbolu değil, birlik duygusuna dayanışmaya ve İnegöl'ün ortak aidiyetini temsil etmektedir. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle göreve talip olduk. Önümüzde kolay bir tablo yoktu. Borçların konuşulduğu kaynakların daraldığı ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığı günlerde sorumluluk üstlendik. Kolay olanı değil, doğru olanı tercih ettik. Çünkü biz bu kulübü bir mülk olarak değil, İnegöl halkının bize emanet ettiği büyük bir değer olarak gördük. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mali disiplini inceledik. Öncelikle kulübümüzün itibarını koruduk. Transfer çalışmalarımızı bütçe gerçekleri doğrultusunda yürüttük. Yeni kaynaklardan oluşturabilmek için gece gündüz demeden çalıştık. Yüzlerce görüşme gerçekleştirdik. Her kuruşun hesabını vererek harekete ettik. Elbette eksiklerimiz oldu. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmak isterdik. Çünkü biz hiçbir zaman mazeret üretmedik. Sorumluluk aldık mücadele etti. Belki tüm sorunları bir anda çözemedik ama bir şey başardık İnegölspor'un başını öne eğdirmedik. Kulübümüzün geleceğine olan inancını canlı tutmak önemimizdir. Değerli misafirler, bu mücadeleyi tek başımıza vermedik. Başta Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, Vekilimize, İlçe AK Parti İlçe Başkanımıza, Ticaret Odası Başkanımıza, Mobilyum Başkanımıza, değerli sponsorlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, kulübümüzün yanında duran sponsorlarımıza, iş insanlarımıza, esnaflarımıza ve büyük taraflarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği olmasaydı bu mücadeleyi vermek nasip olmazdı. Özellikle isim ve forma sponsorumuz Sultan Su ailesine kulübümüze verdiği değerli desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çünkü futbol sadece yalnızca oynanan doksan dakikadan ibaret değildir. Futbol birliktir, dayanışmadır, güvendir, ortak hedefe birlikte yürüyebilmenin iradesidir. Geçtiğimiz sezon İnegölspor bunu hep birlikte göstermiştir. Kıymetli dostlar, bizim için başarı yalnızca puan cetvelinde rakamlardan ibaret değildir. Başarı bazen borcu azaltabilmektir, bazen ödenmez denilen yükümlülükleri yerine getirebilmektir. Bazen en zor zamanlarda umudu ayakta tutabilmektir. Bazen de bir şeyle ortak değerleri geleceğe güvenle taşıyabilmektir. İnanıyorum ki geçtiğimiz sezon elde ettiğimiz en büyük başarı da tam olarak budur. Artık sadece sorunları konuşan değil, çözümler üreten, geleceği planlayan bir yönetimiz. Şimdi önümüzde yeni bir sezon var. Yeni hedeflerimiz var, yeni projelerimiz var. Ama güçlü bir mali yapı oluşturmak, altyapımızı daha güçlendirmek, kurumsal yapımızı geliştirmek ve İnegölspor'u sürdürülebilir başarıya ulaştırmak istiyoruz. Ancak bunu ne bir başka tek başına başarabilir, ne de bir yönetim kurulu. Bunu ancak kamu kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle, iş dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sponsorlarımızla ve büyük taraflarımızla birlikte başarabiliriz. Bugün buradan bir söz veriyorum. Dün nasıl mücadele ettiysek, yarında aynı samimiyetle, aynı şevkle, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz makam taşımıyoruz, biz emanet taşıyoruz ve bu emaneti bizden sonraki güçlü bir gruba bırakmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Allah'ın izniyle beraberliğimizi daim etsin. Allah İnegölspor'umuza hak ettiği başarılara ulaştırsın.

Bizim hedefimiz yıllar sonra bu şehirde her çocuğun gururla ben İnegölspor’luyum diyebilmesini sağlamaktı. Bizim en büyük transferimiz İnegöl’ün İnegölspor’a olan inancıdır. En büyük arzumuz bizden yıllar bile İnegölspor’a daha güçlü görmek olacaktı. Çünkü gerçek başarı geleceğe sadece alkış değil kalıcı miras bırakabilmektir. Ne mutlu İnegölspor’a gönül verenlere. Melese bir sezonu kurtarmak değildir mesele yıllar sonra bu şehirde büyüyen çocuklara gururlu İnegölspor’u bırakmaktır. Tek başımıza çok az şey yapabiliriz, birlikte ise çok şey başarabiliriz. Biz geçen sene geldiğimizde gerçekten sıkıntılı bir süreç vardı. Transfer yasaklarımız, dosyalarımız vardı. Önceliğimizi ona vermiştik. Kulübümüzün şu an çok ciddi bir sıkıntısı var. O da vergi sigorta olayıdır. 33 milyon gibi bir borcu vardır. Aylık İnegölspor’uma 1.2-1.3 faiz binmektedir. Önceliğimiz kongremizden sonra yarın başlayarak başta belediye başkanım, vekilim, ilçe başkanım, kaymakamım öncelikli olarak toplanarak biz bu vergi sigorta borcunu transferlerden önce kapatmak zorundayız. Kapatmazsak İnegölspor’umuzun belki 2 sene sonra sadece devlete olan borcu 100 milyona ulaşacaktır. Şunu diyebilirsiniz yapılan yapılandırma neden yaptırmıyorsunuz? 3 senelik bir yapılandırma yaptırdığımız zaman borç 70-80 milyon geliyor. Biz faizden kurtulmak istiyoruz. Bunu tek başımıza yapamayız. Güç birliği oluşturursak Allah nasip ederse kapatacağımıza inanıyorum. Kafkasspor’la da aynı gruptayız onlara da başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Kulüplerin yüzde 90’ı borç içinde batmış durumda. Benim için şampiyonluktan daha önemli olan mali disiplin. İnşallah seneye burada borçları sıfırlamış olarak çıkarız. Daha en büyük başarı bana göre odur. Bizim için önceliğimiz mali disiplin. Mali disiplini sağlamak içinde vergi sigorta olayından en kısa zamanda kurtulmamız lazım. Verilen faiz parası kulübün değil İnegöl halkının parasıdır. Benim içimi acıtıyor.” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Divana teşekkür ediyorum söz verdiği için. Kani Başkanı şimdiden kutluyorum. Tabii aramızda Kafkasspor başkanımız ve yönetimimiz var. Kendilerini tebrik ediyoruz, kutluyorum. Yine Zaferspor başkanımız var. Kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnegölsporla beraber Kafkassporla beraber şehrimizde şampiyonluk yaşayan Yenicespor Karadeniz Güvenspor’u tebrik ediyorum. Aslında İnegöl bir spor şehri. İnegöl’de Elhamdülillah 70 bine yakın öğrencimiz var. 140 bine yakın gencimiz var. Dolayısıyla yine İnegöl aslında sporda da çok güzel ilerleyecek ve söz sahibi olmaya devam edecek. Tabii bugün İnegölspor vesilesiyle buluşmuş olduk. Çok kıymetli başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yönetimlerine geçmişte görev yapan yönetimlerine de çok teşekkür ediyoruz. Herkes gayretle İnegölspor’u iyi ve güzel bir tabloya getirmek için çabalamışlar, gayret etmişler. Bugünun yöneticisi olarak da Kani Başkanımız ve yönetimi tekrar yeniden talip oldular. Tabii bir önceki süreçle ilgili çok kısa değinmek istiyorum. Futbol sektörü artık gerçekten çok daha profesyonelce yönetilmeyi gerektiren bir alan haline geldi. Ve bunda ciddi şekilde aslında saygı görmesi gereken bir durum olduğunu da görüyorum. Bundan önceki 5-6 yıllık görev süren boyuncada sadece kulüp başkanlarımıza bu işi itelemek, onlara da haksızlık. Dolayısıyla bu iş imece halıne getirmemiz gerekiyor. Belediyeler, görevliler, bu işin görevinde olan bizler sahip çıkacağız. Sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bunlar bizim markamız, marka değeri olan spor kulüplerimiz. Bu konuda işte mesela başkanımız ifade ettiler, bir şeyin yansıtma boyutuyla değerlendirildiğinde sadece vergilerden kaynaklı aylıkta1.2 milyon her ay üzerine binan rakamlar var. Evet yani bununla alakalı geçtiğimiz dönem çok gayret edildi, çok çabalandı. Esnaflarımızın, STK'larımızın, oradaki herkesin katkısı vardı. Milletvekilimiz, Kaymakamımız herkes gayret etti. Ancak getirdiğimiz nokta bu kadar. Ancak tabi inşallah bu dönem için o borçları hep birlikte el birlikte kapatmaya çalışacağız. Kafkasspor’umuza da da sahip çıkacağız. İnegölspor’umuza da sahip çıkacağız. Diğer amatördeki kulüplerimize de sahip çıkmak zorundayız. Onların da çünkü kendilerince sorunları ve problemi var. Aslında güzel yatırımlar var. Buradan sonrası için değerli, çok daha güzel ve hızlı yatırımlar da gelecek. Bakanlığımızın, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, spor Bakanımızın ciddi destekleri var. Bir taraftan futbolla ilgili yapılacak yatırımlar, bir taraftan da diğer branşlarla ilgili olan yatırımlar devam edecek. Havuzlar, tenis, binicilik birçok branş da yatırımlar devam edecek. Bu güzel ambiyansın daha da devam edebilmesi anlamında bu marka değeri kulüplerimizin çok daha güzel bir şekilde reklam yüzünü kullanabilmek adına da inşallah çok güzel bir sezonu, ıskılamdan geçirelim isterim. Finansal tabloyu inşallah nasip olursa mali başarıyla beraber sportif başarıyı da yakalamaya çalışalım. Sezon bence çok başarılıydı. Yani mevcut tabloya bakıldığında bu tablodan bu başarı açıkçası çok geriden geliyordu ama bence gayet güzel bir sezon geçirdi. İnşallah bu sezon telafi yaparız.” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “İnegölspor gerçekten hepimizin çocukluğunda ilk şampiyonluğu yaşadığı dönemi dün gibi hatırlıyorum. 3. Lige çıkışımız, tüm şehrin o heyecanı yaşaması. Sonrasında İnegölspor bir marka oldu. Gurur duyduğumuz sporcular yetiştirdi. Aslında geçmişte futbol kulüplerinde o şehrin çocukları oynardı genelde. O şehrin aidiyet duygusu içerisinde her ne kadar futbol eskiden beri profesyonelde olsa o amatör grubu, o amatör aidiyeti olurdu. Son dönemlerde artık futbol farklı bir boyuta geldi. Çok pahalı bir endüstri haline geldi. Bütün futbol kulüpleri de borç yükleriyle devam etmekte zorlanıyorlar. Biz gençlerimizi spor yapmasını önemsiyoruz. Kötü alışkanlıklarla uğraşacaklarına istiyoruz ki spor yapsınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde spor salonları, yüzme havuzları yapmaya devam ediyoruz. Eskide İnegölspor’umuz bizi 2.Lig’de temsil ediyordu. Şimdi bir şampiyon takımımız daha var artık Kafkasspor’la birlikte İnegöl’ün 2 takımı var. Dolayısıyla iki takımı birden olduğu için bu şehrin tesislerinin de daha iyi olması gerekiyor. Daha güze, daha geniş stadyum gerekiyor. Bu şehrin güzel tesislere kavuşması adına da çok emek verdik. Hemen hemen son aşamaya da getirdik. Kısa bir süre içerisinde ihalemizi de yapıp stadyum projesini de İnegöl’ümüze kazandırma aşamasındayız. Dolayısıyla herkes görevini yapacak. Kafkasspor’da bizim İnegölspor’da bizim. Sporun bütün branşları bizim. Allah sizden razı olsun Kani Başkanım. Bu işler zaten bir başkanla 20 kişilik yönetimle idare edilebilecek yükler değil. Bütün şehrin sahiplenmesi gerekiyor. Geçtiğimiz dönem İnegölspor ve Kafkasspor için zor bir sene olmasına rağmen başkanlarımız gayret ettiler bizde destek verdik. Bu dönemi aşmış olduk. Futbol endüstrisinin pahalı olduğu noktada biz finansı doğru yönetmeyi hem altyapıda eskisi gibi bizim çocuklarımız futbol oynadığı ve Süper Lig’e satabildiğimiz futbolcuları da buradan yetiştirmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.” dedi.”

Kani Ademoğlu’nun yönetim listesi:

Alican Yavaş

Aziz Sezikli

Can Bedel

Cihan Çelik

Diyar Erol

Engin İncebay

Fatih Doğan

Fatih Pal

Halil Toy

Harun Baytemur

Hüseyin Ersöyleyen

İbrahim Ay

İrfan İlağa

İsmail Biricik

Melih Menderes

Mustafa Kender

Ömer Faruk Çiğdem

Sefa Çiğdem

Sercan Şen

Talha Öziş

Yalçın Atalay