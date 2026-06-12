Bursa'nın önemli ormancılık merkezlerinden biri olan İnegöl'de ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni bir yatırım için düğmeye basıldı. Ormanlık alanlardaki ulaşım ağının iyileştirilmesini hedefleyen proje kapsamında toplam 27 kilometrelik orman yolunda üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar için açık ihale süreci başlatılırken, teklifler elektronik ortamda alınacak.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek proje kapsamında İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan çeşitli işletme şefliklerindeki orman yolları yenilenecek. Güzelyurt, Turgutalp, İclaliye, İnayet, Oylat ve Mezit bölgelerini kapsayan çalışma ile mevcut yolların üstyapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bölgedeki ormancılık faaliyetlerinin daha verimli şekilde yürütülmesi amacıyla planlanan yatırımın, özellikle üretim, bakım ve yangınla mücadele çalışmalarında ulaşım imkanlarını artırması bekleniyor. Orman içi yol ağının iyileştirilmesi sayesinde hem personel hem de iş makinelerinin sahaya erişiminin kolaylaşacağı değerlendiriliyor.

İhale Haziran Ayında Gerçekleştirilecek

Projeye ilişkin ihale süreci açık ihale yöntemiyle yürütülecek. Katılımcılar tekliflerini yalnızca elektronik ortam üzerinden sunabilecek. İhale için belirlenen tarih ise 24 Haziran 2026 olarak açıklandı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilecek süreçte tekliflerin dijital ortamda hazırlanması ve elektronik imza ile sisteme yüklenmesi gerekecek. Böylece ihale işlemlerinin daha hızlı ve şeffaf şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar Altı Şeflik Bölgesini Kapsayacak

Yapım işinin uygulanacağı alanlar arasında Oylat, Mezit, İnayet, İclaliye, Güzelyurt ve Turgutalp işletme şeflikleri bulunuyor. Söz konusu bölgelerde farklı kod numaralarına sahip B tipi orman yollarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Orman yolları, yalnızca ormancılık faaliyetleri açısından değil, doğal afetler ve olası yangınlara müdahale süreçlerinde de kritik önem taşıyor. Bu nedenle yapılacak yatırımın bölgedeki operasyonel kapasiteyi artırması bekleniyor.

Yüklenici Firma İçin 120 Günlük Süre Öngörülüyor

İhalenin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanacak ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak. Projenin uygulama süresi ise yer tesliminden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendi.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra en geç 10 gün içerisinde sahada çalışmalara başlanması planlanıyor. Böylece ihale sürecinin tamamlanmasının ardından projenin kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Deneyimli Firmalar Yarışacak

İhaleye katılacak firmalar için belirli mesleki ve teknik yeterlilik şartları aranacak. Özellikle karayolu altyapı ve üstyapı projelerinde deneyim sahibi yüklenicilerin sürece dahil olması bekleniyor.

Başvuru yapacak isteklilerin son 15 yıl içerisinde benzer nitelikte gerçekleştirdikleri projeleri belgelemeleri gerekecek. İhale makamı, teklif bedelinin en az yarısı oranında iş deneyimine sahip firmaların başvurularını değerlendirmeye alacak.

Benzer iş tanımı kapsamında karayolu altyapı ve üstyapı projeleri kabul edilirken, inşaat mühendisliği ve orman mühendisliği bölümleri de ilgili meslek grupları arasında yer alıyor.

En Düşük Fiyat Tek Başına Yeterli Olmayacak

İhale kapsamında ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat kriterine göre belirlenecek. Ancak belirlenen sınır değerin altında kalan teklifler doğrudan değerlendirme dışı bırakılacak.

Bu uygulamanın, işin teknik gereklerini karşılayamayacak ölçüde düşük teklifler nedeniyle oluşabilecek riskleri azaltmayı amaçladığı belirtiliyor. Ayrıca isteklilerin teklif bedellerinin belirli oranında geçici teminat sunmaları da zorunlu olacak.

Bursa Orman Altyapısında Yeni Dönem

İnegöl'de gerçekleştirilecek yol üstyapı yatırımı, Bursa'daki orman ulaşım ağının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemli halkalarından biri olarak görülüyor. Özellikle üretim sahalarına erişimin hızlandırılması, orman kaynaklarının daha etkin yönetilmesi ve acil müdahale süreçlerinin desteklenmesi açısından projenin bölgeye önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Hayata geçirilecek çalışmalarla birlikte orman yollarının kullanım kalitesinin artırılması, ulaşım sürelerinin azaltılması ve sahadaki operasyonel verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmaların, İnegöl'ün geniş ormanlık alanlarında uzun yıllar kullanılabilecek daha güçlü bir ulaşım altyapısı oluşturması amaçlanıyor.