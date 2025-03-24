Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 21 Mart ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 8 milyar dolar düşüş gösterdiği hesaplandı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 14 Mart haftasında 171,1 milyar dolar olan rezervler, 21 Mart haftasında yaklaşık 163,1 milyar dolara indi.

Rezervler en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolar ile rekor seviyesini gördü.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.