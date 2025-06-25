Belden aşağısı felç olan Ünsever, İzmir’de yaşayan Sağılır ile yakınlarının aracılığıyla tanıştı. Kısa sürede yakınlaşan ikili, evlenme kararı aldı. Ünsever’in tedavisi devam ettiği için hastane yönetimi özel bir nikah ortamı hazırladı. Çift, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal’ın şahitliğinde nikah masasına oturdu.

Tanışma hikayesini anlatan Ünsever, halasının kızıyla konuşurken Sağılır’ın sesini duyduğunu, bekar olduğunu öğrenince iletişime geçtiğini söyledi. İzmir’e ziyarete gittiğini aktardı. Kemik kanseri nedeniyle belinden aşağısını hissetmediğini, omurilikteki baskı nedeniyle yürüme yetisini kaybettiğini ifade etti.

Hatice Sağılır ise nikahın hastane odasında yapılacağını düşünürken büyük bir organizasyonla karşılaşınca şaşkınlık yaşadığını söyledi. Yaşanan bu anın kendileri için unutulmaz olduğunu dile getirdi.