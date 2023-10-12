Teff tohumu, Etiyopya’nın kuzey bölgesine özgü bir bitkidir. Kestaneyi andıran bir tadı vardır. Teff bitkisinin kırmızı, beyaz ve kahve olmak üzere üç renk türü bulunmaktadır. B Vitamini için oldukça önemlidir. Dünyada bilinen en ufak tahıldır, glutensizdir ve bilhasa çölyak hastalığına iyi gelmektedir.

Teff tohumu yiyeceklerin içine veya sıcak suya bir tatlı kaşığı konarak tüketilmelidir.

TEFF TOHUMUNUN YARARLARI

Teff tohumu Kalsiyum ve yüksek oranda demir içerir. Şeker hastalarının şekerini dengede tutar. Kalp ve tansiyon hastaları için dikkat eilmek kaydıyla önerilebilir. Ayrıca etten protein alamayan vejetaryenler için de oldukça yararlıdır. teff tohumu ödem attırır, kemik sağlığını güçlendirir, ayrıca kilo verdirmeye de yardımcı olur.