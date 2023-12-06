TEGV, hiçbir çıkar gözetmeden, çocukların yoluna ışık olan; bilgilerini, deneyimlerini, sevgileri ve zamanlarını onlarla paylaşan tüm gönüllülerin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladı. Etkinlikle buluşan TEGV Bursa gönüllüleri eğlenceli vakit geçirdiler.BURSA (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yüz binlerce ilköğretim çağı çocuğuna eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında tüm etkinlik noktalarında çeşitli organizasyonlarla gönülleriyle bir araya geliyor.

TEGV gönüllüleri, Nilüfer'de Ramada Otel’de düzenlenen etkinlikle bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

Geçmiş yıllarda TEGV’in etkinliklerine katılan çocukların bir kısmı, şu anda TEGV’in gönüllüsü olarak, bir zamanlar kendileri gibi ihtiyacı olan çocukların gelişiminde TEGV’in bir parçası olmaya devam ettiklerini kaydeden Bursa Öğrenim Birimi, gücünü gönüllülerinden alan TEGV'in çocukların umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan gönüllülerinin emekleriyle, bilgi ve deneyimleriyle, sosyal sorumluluk bilincini TEGV’li çocuklara aktararak, yarının aydınlık insanlarının yetişmesine destek olduğunu kaydetti. Bursa'daki TEGV gönüllüleri, daha adil ve eşit bir dünya için ‘Ben de varım’ diyen, bir çocuğun hayatını değiştirerek geleceğe ışık olabilmek adına hareket eden, zamanını çıkar gözetmeden fayda sağlamaya ayıran tüm gönüllülerin Dünya Gönüllüler Günü’nü, ‘Dünyayı Birlikte Güzelleştiriyoruz’ diyerek, sevgiyle kutladı.