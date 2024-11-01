İstanbul'da Sarıyer Belediyesi, her yıl 3 Kasım’da kutlanan Dünya Tek Sağlık Günü dolayısıyla Veteriner Halk Sağlı Derneği katkılarıyla düzenlenen Tek Sağlık Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Tek Sağlık kavramına ilişkin farkındalığı yaratma ve insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığını geliştirmek amacıyla kutlanan Dünya Tek Sağlık Günü dolayısıyla Sarıyer Belediyesi ev sahipliği ve Veteriner Halk Sağlığı Derneği katkılarıyla bir sempozyum düzenlendi.

Alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı Tek Sağlık Sempozyumu Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Küresel ölçekte hızla yayılan salgınlar, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kayıplarının ele alındığı sempozyumda Tek Sağlık yaklaşımının önemi masaya yatırıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Veteriner Hekim M.Oktay Aksu, Veteriner Halk Sağlığı Derneği Başkanı Azmi Yüksel, Prof. Dr. Murat Yıldırım, Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Prof. Dr. Vildan Avkan Oğuz, Prof. Dr. Ali Aydın, Prof. Dr. Sait Aykut Aytaç, Dr. Ruhi Kadaifçi, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Erdinç Orhan, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Onur Akbulut, İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divan Üyesi Dr. Benan Koyuncu, İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Simla Dilara Sezgin konuşmacı olarak katıldılar.

Tek Sağlığın tüm canlıların sağlığının birbiriyle ilişkili olduğu ve sağlık sorunlarının birbirinden bağımsız ele alınamaması gerektiği anlayışına dayandığı ifade edilen sempozyumda insanların, hayvanların, bitkilerin ve çevrenin sağlığının yakından bağlantılı ve birbirine bağımlı olduğu vurgulandı. Sempozyumda ayrıca küresel ölçekte hızla yayılan salgınlar, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının Tek Sağlık yaklaşımının önemini giderek artırdığı belirtildi. COVID-19 salgınının insan, hayvan ve çevre sağlığı arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdiği ifade edilen sempozyumda iklim değişikliğinin gıda güvenliği risklerini ve zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalık yayılımını ne şekilde artırdığı da detaylı bir şekilde anlatıldı. Farklı başlıklar altında dört bölümden oluşan sempozyumun son oturumunda meslek odalarının Tek Sağlığa bakış açısı masaya yatırıldı.

BAŞKAN AKSU: İNSAN, HAYVAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ TÜM PAYDAŞLAR BİRLİKTELİĞİ ELZEMDİR

Tek Sağlık anlayışının insan, hayvan ve çevre sağlığının birbiriyle kopmaz bir bağ içinde olduğunu savunduğunu belirten Sarıyer Belediye Başkanı Veteriner Hekim M. Oktay Aksu ise, insan sağlığından hayvan sağlığına, gıda güvenliğinden ekosistemlerin korunmasına kadar, tüm canlıların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için ortak bir çaba gerekli olduğunu belirterek, "Gıda güvenliği, salgın hastalıklar, antimikrobiyal direnç ve çevre kirliliği gibi güncel zorluklar, bu üç alanın uyum içinde çalışmasını zorunlu kılıyor. Örneğin, zoonotik hastalıklar yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, yalnızca insan sağlığını değil, hayvan sağlığı ve çevreyi de doğrudan etkileyen önemli bir tehdittir. İnanıyorum ki, insan, hayvan ve çevre sağlığını koruma hedefiyle hep birlikte çalışarak güçlü bir temel oluşturabiliriz. Bu doğrultuda, tıp doktorları, veteriner hekimler, yerel ve merkezi yönetimler, çevre ve gıda bilimciler ile ilaç alanında çalışan tüm paydaşların iş birliği elzemdir. Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese ve katılan tüm konuklarımıza teşekkür ederim. Sonuç raporunun ilgili tüm paydaşlar ile paylaşılması ve bu sempozyumun devamının olması bu alanda başarı için kaçınılmaz gerekliliktir” diye konuştu.

Başkan Aksu daha sonra katılımcılara katkılarından dolayı birer çiçek takdim etti.