Tekirdağ İtfaiyesi ekipleri, son 3 ay içinde il genelinde can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 3 bin 485 olaya müdahale etti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale etmek amacıyla görev yapan Tekirdağ İtfaiyesi ekipleri, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.

Tekirdağ il genelinde 324 personel ve 82 araç ile görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, doğal afetler, trafik kazaları ve diğer acil durumlar için 7 gün 24 saat görev başında bulunuyor.

Son üç ay içinde Tekirdağ genelinde 3 bin 485 olaya müdahale eden ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliği için kararlılıkla görevlerine devam edeceklerini belirtti.