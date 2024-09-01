Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde bir evde arama yapan jandarma ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve içme aparatı ele geçirildi.

Olay, gece saat 23.50’de Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Jandarma güçlerinin titiz çalışmaları ve sıkı takipleri sonucu O.K. (35) isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde ve üstünde yapılan aramalarda, 3 adet bong adı verilen uyuşturucu içme aparatı, 20 adet payp adı verilen uyuşturucu kullanma aparatı, 8 fişek halinde 25 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içimine hazır sigara, 5 adet Galara marka sentetik ecza hapı, 1 adet alüminyum folyo, 20 adet extacy hap, poşet içerisinde yaklaşık 110 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ve aparatları incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Şüpheli hakkında, ‘TCK 188 - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ gerekçesiyle adli işlem yapıldı.