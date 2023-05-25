Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin kaçak sigara ve tütün satışı yapan iş yerlerine düzenlediği operasyonlarda 130 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 17 kilogram tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesinde 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet çerçevesinde içi tütün ile doldurulmuş makaron, bandrolsüz boş makaron, bandrolsüz tütün imal ve satışı yaptığı değerlendirilen 8 kişiye ait bir araç, 8 iş yeri ve 3 depoda eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 130 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 8 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 10 adet elektronik sigara, 300 gram bandrolsüz cep tütünü, 6 kilogram bandrolsüz paketli tütün, 11 kilogram açık kıyılmış tütün, 67 adet elektronik sigara likidi, yaklaşık 2 bin adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyan polis, şüpheliler hakkında yasal işlem gerçekleştirdi.