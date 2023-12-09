Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesinde H.M. isimli şahsın ayağından silahla yaralanması olayı polisi harekete geçirdi. Yaralı şahıs hastaneye sevk edilirken, şüheli şahsın kimliğini belirlemeye yönelik olarak Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, olayın şüphelisinin S.Y. (35) isimli şahsın olduğu ve aynı şahsın Barboros Mahallesi’nde bir şahsı daha silahla yaraladığının tespit edildi. Her iki olay ile ilgili olarak şüpheli S.Y., saklandığı adres detaylı çalışmalar sonucu tespit edildi. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen adrese yapılan operasyonla şüpheli S.Y. suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.