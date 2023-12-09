Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, Emek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak duman atmaya başladı. Sürücü, aracını sağa çekerek hızla kontağı kapattı, ancak kısa süre sonra otomobil alev topuna dönüştü.

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, Emek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak duman atmaya başladı. Sürücü, aracını sağa çekerek hızla kontağı kapattı, ancak kısa süre sonra otomobil alev topuna dönüştü. Bu korkunç anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde gerçekleşti. Otomobilin sürücüsü, aniden ortaya çıkan yoğun dumanları fark edince hemen aracını emniyetli bir yere çekti ve kontağı kapattı. Ancak, dumanlar kısa süre içinde yerini şiddetli alevlere bıraktı. Çevrede bulunanlar, yaşanan durumu hemen 112 Acil Servisi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.