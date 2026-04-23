Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunumu yapıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Garnizon Komutanı Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, protokol üyelerinin anıta çelenk sunmasının ardından sona erdi.