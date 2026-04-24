Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan tır devrilirken, yaşanan kaza trafiği olumsuz etkiledi.

Kaza; dün gece yarısı Bilecik'in Osmaneli ilçesi İznik-Pamukova kara yolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki bir tırın sürücüsü aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, şans eseri kazada ölen veya yaralanan olmadı. Tır çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, bu esnada yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. İznik- Pamukova kara yolu, çekiciye aracın kaldırılmasına ardından trafiğine açıldı.