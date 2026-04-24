Başiskele'de Yaylacık Mahallesi'nde yapımı süren parkta, 15 bin gül fidanının dikimine başlandı.

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede, toplam 20 bin metrekarelik alan üzerinde peyzaj düzenlemelerinin ardından bitkilendirme aşamasına geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 160 farklı türden 15 bin gül fidanının toprakla buluşturulması planlanıyor. Yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarının da yer aldığı Gül Bahçesi Parkı, tamamlandığında kentin önemli sosyal ve tematik yaşam alanlarından biri olacak. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak parkın vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor.