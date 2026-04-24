Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde düzenlenen 'Mikrocerrahi Temel Eğitimi' başarıyla tamamlandı.

BŞEÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim programı, geleceğin hekimlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Program, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Erdem Ak tarafından yürütüldü. Hem teorik hem de uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen eğitim süresince katılımcılara kapsamlı bir müfredat sunuldu. Program kapsamında cerrahi aletlerin tanıtımı ve doğru kullanımı, yapay modeller üzerinde cerrahi sütür teknikleri ile mikroskop altında çalışma prensipleri detaylı şekilde ele alındı. Eğitimde, mikroskop kullanılarak damar ve sinir dikimine yönelik teorik bilgilerin aktarılmasının ardından öğrenciler, ince damar ve sinir modelleri üzerinde birebir uygulama yapma imkânı buldu.

Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halilibrahim Ertürk tarafından takdim edildi.