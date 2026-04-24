Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Madde Bağımlılığı' eğitimi gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan vatandaşlara yönelik eğitim düzenlendi. Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Selin Birgül tarafından Toplum Yararına Bilgilendirme (TBM) kapsamında 'Madde Bağımlılığı' konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde bağımlılıkla mücadele, farkındalık oluşturma ve korunma yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Ailelerimizin ve gençlerimizin bilinçlendirilmesi adına yürütülen bu tür eğitim çalışmalarını önemsiyoruz. Bağımlılıkla mücadelede farkındalık en önemli adımdır' dedi.