Afrika sıcaklarının kavurduğu Tekirdağ’da vatandaşlar serinlemek için ağaç gölgelerine ve parklara akın etti.

Termometrelerin 35, hissedilen sıcaklığın ise 39 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar sıcakla baş etmeye çalıştı. Süleymanpaşa ilçesinde kavurucu sıcağın etkisiyle kimi vatandaşlar beton zeminde yumurta pişirme denemesi yaparken, yaşlılar ise serinlemek için ağaç gölgelerine ve parklara akın etti. Özellikle sahil dolgu alanı ve park çevresindeki banklarda gölge arayan vatandaşlar, sıcak havanın bunaltıcı etkisinden korunmaya çalıştı.

"Yanıyoruz"

Sıcaklardan şikâyet eden bir vatandaş, "Yanıyoruz. Memleket yanıyor. Evlere gidiyoruz evler yanıyor. Ağaçlar altında zaman geçiriyoruz" diyerek serinleyecek alan bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirterek, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.