Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’nde çıkan anız yangını, evlere metreler kala kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri hortumlarla itfaiyeye destek vererek alevlere müdahale etti.

İlçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Erguvan 10. Sokak mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin evlere yaklaşmasıyla mahalleli, musluk hortumlarıyla yangına müdahale ederken aynı anda itfaiye ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların özverili çabaları ve itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 30 dönüm alanda zarar oluşurken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Yangının çıktığı sokakla ilgili konuşan mahalle sakinleri, "Buranın adı Erguvan 10. Sokak ama fiziki olarak bu sokak yok. Tarla ile evler bitişik. Tarladan gelen kıvılcım evlerimize kadar ulaştı. Vatandaşlar ilk müdahaleyi yapmasaydı evlerimiz kül olabilirdi. Marmaraereğlisi Belediyesi’nden bu sokağın artık gerçek bir sokak haline getirilmesini bekliyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.